Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Иране превысило 5 тысяч

БАКУ/Trend/ - В Иране с 19 февраля по настоящее время число летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом (COVID-19) составило 5 031 человек.

Об этом, как передает в субботу Trend, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, за минувшие сутки в Иране от этого вируса умерли 73 человека.

Джаханпур отметил, что также за последние сутки выявлены 1 374 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности число инфицированных достигло 80 868 человек .Из них 3 513 человек находятся в тяжелом состоянии.

Он добавил, что на данный момент вылечились 55 987 человек.

В Иране до сих пор были проведены более 330 тысяч тестов на коронавирус.