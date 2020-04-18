Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Иране превысило 5 тысяч
БАКУ/Trend/ - В Иране с 19 февраля по настоящее время число летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом (COVID-19) составило 5 031 человек.
Об этом, как передает в субботу Trend, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
По его словам, за минувшие сутки в Иране от этого вируса умерли 73 человека.
Джаханпур отметил, что также за последние сутки выявлены 1 374 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности число инфицированных достигло 80 868 человек .Из них 3 513 человек находятся в тяжелом состоянии.
Он добавил, что на данный момент вылечились 55 987 человек.
В Иране до сих пор были проведены более 330 тысяч тестов на коронавирус.
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