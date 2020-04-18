Система SMS-разрешений 8103 будет действовать до 4 мая (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:21)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:05)

БАКУ /Trend/ - В связи с продлением особого карантинного режима в Азербайджане до 4 мая 2020 года "Система получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима" будет действовать до соответствующего времени.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

С целью обеспечения удобства государственных и частных организаций, прошедших регистрацию в связи с получением разрешений для сотрудников в особый карантинный режим, а также для обеспечения устойчивости их рабочего процесса, срок всех разрешений, зарегистрированных на портале icaze.e-gov.az, продлевается до 4 мая 2020 года. Кроме того, может быть определена дата добавления новых разрешений, отмены существующих разрешений или окончания срока действия разрешения для отдельных сотрудников.

Отметим, что для получения разрешения на выход из дома, гражданам необходимо отправить на короткий номер 8103 специальный код, сообщающий о цели разрешения и номер удостоверения личности.

При возникновении трудностей или вопросов, связанных с правилами использования системы SMS-разрешений и отправкой SMS, граждане могут обратиться в кол-центр ASAN xidmət по номеру 9108.

Напомним, что гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома.