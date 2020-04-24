В Азербайджане лица с высоким техническим профобразованием будут приравниваться к суббакалаврам со средне-специальным образованием

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане лица, получившие высокое техническое профессиональное обучение и степень суббакалавра, будут приравниваться к суббакалаврам со средне-специальным образованием, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке к закону «Об образовании», обсужденной на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В закон также вносится поправка и в связи с дополнительным образованием.

Так, в настоящее время дополнительное образование, являясь частью непрерывного образования и профессиональной подготовки, обеспечивает возможность получения непрерывного образования каждого гражданина, имеющего государственный документ о завершении какой-либо ступени профессионально-специального образования.

Согласно новой поправке дополнительное образование обеспечивает возможность его получения не только лицами, имеющими документ об окончании ступени профессионально-специального образования, но и имеющими документы об окончании какой-либо ступени высшего, средне-специального и профессионального образования.

Согласно другому изменению к закону дополнительное образование будет проводиться не только в структурах повышения квалификации и переподготовки, курсах стажировки и профподготовки и других учреждениях, получивших лицензию на деятельность по этой сфере, но и в соответствующих структурах, созданных при образовательных учреждениях (до настоящего времени в учреждениях профессионально-специального образования).

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)