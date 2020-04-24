Ханде Харманджы: Азербайджан ведет борьбу с пандемией, применяя наилучший мировой опыт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ведет борьбу с пандемией, применяя наилучший мировой опыт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.