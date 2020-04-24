Ханде Харманджы: Возможна повторная вспышка коронавируса, если не принимать надлежащие меры (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Если не принять надлежащие меры, возможна повторная вспышка вируса.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.
По ее словам, на данном этапе все страны готовятся к отмене карантина, но следует учитывать, что смягчать правила карантина следует с осторожностью.
«Правительство Азербайджана обсуждает и работает над смягчением требований карантина с пятого мая. ВОЗ намерен разработать соответствующие критерии по данному вопросу. Следует учесть, что вакцины против вируса все еще не существует и он по-прежнему крайне опасен. Если не принять надлежащие меры, возможна повторная вспышка вируса”, - сказала Харманджы.
Она также отметила, что если страны будут доверять друг другу в сфере борьбы с коронавирусом, то открывать границы после отмены карантина будет легче. По ее словам, в связи с этим уже начались обсуждения.
«Естественно, границы откроются и торговля будет продолжена. Но крайне важно взаимодействие и взаимное доверие стран в данном вопросе», - добавила Ханде Харманджы.
В конце она поблагодарила азербайджанский народ за эффективную борьбу с коронавирусом.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)