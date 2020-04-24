Ханде Харманджы: Возможна повторная вспышка коронавируса, если не принимать надлежащие меры (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Если не принять надлежащие меры, возможна повторная вспышка вируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.

По ее словам, на данном этапе все страны готовятся к отмене карантина, но следует учитывать, что смягчать правила карантина следует с осторожностью.

«Правительство Азербайджана обсуждает и работает над смягчением требований карантина с пятого мая. ВОЗ намерен разработать соответствующие критерии по данному вопросу. Следует учесть, что вакцины против вируса все еще не существует и он по-прежнему крайне опасен. Если не принять надлежащие меры, возможна повторная вспышка вируса”, - сказала Харманджы.

Она также отметила, что если страны будут доверять друг другу в сфере борьбы с коронавирусом, то открывать границы после отмены карантина будет легче. По ее словам, в связи с этим уже начались обсуждения.

«Естественно, границы откроются и торговля будет продолжена. Но крайне важно взаимодействие и взаимное доверие стран в данном вопросе», - добавила Ханде Харманджы.

В конце она поблагодарила азербайджанский народ за эффективную борьбу с коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)