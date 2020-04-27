В Азербайджане завершен прием обращений по выдаче единовременных выплат

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, проводится работа по доведению числа оплачиваемых общественных рабочих мест до 90 тысяч, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

В последние дни к этим работам дополнительно были привлечены 18 тысяч человек, и число трудящихся достигло 55 тысяч.

Кроме того, число малообеспеченных лиц, охваченных программой единовременной выплаты, доведено от 200 тысяч до 600 тысяч. До сегодняшнего дня единовременная выплата назначена 400 тысячам, и выплата будет произведена еще 200 тысячам человек.

В целом, прием обращений от малообеспеченных безработных лиц и потерявших работу в связи с карантином по выдаче единовременной выплаты на портал e-sosial.az уже завершен, и продолжается их обработка.

В назначении выплат преимущество отдается принципу адресации.