Махаббат Велиева: При необходимости учебный год может начаться раньше
Общество 30 апреля 2020 12:58 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Если ситуация того потребует, учебный год может начаться раньше.
Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, передает в четверг Trend.
Напомнив, что обычно учебный год начинается 15 сентября, она отметила, что в настоящее время обсуждаются вопросы в связи с завершением учебного года, а также программы.
Велиева добавила, что решение о начале учебного года принимает Кабинет министров, и информация по данному вопросу будет предоставлена на основании постановления Кабмина.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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