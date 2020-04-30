Махаббат Велиева: При необходимости учебный год может начаться раньше

БАКУ /Trend/ - Если ситуация того потребует, учебный год может начаться раньше.

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, передает в четверг Trend.

Напомнив, что обычно учебный год начинается 15 сентября, она отметила, что в настоящее время обсуждаются вопросы в связи с завершением учебного года, а также программы.

Велиева добавила, что решение о начале учебного года принимает Кабинет министров, и информация по данному вопросу будет предоставлена на основании постановления Кабмина.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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