Для отмены каникул никаких оснований нет - минобразования Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Для отмены каникул никаких оснований нет, и скорее, всего, мы не будем отнимать у детей право на отдых.
Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, в отличие от прошлых лет, в этом году в связи с текущей ситуацией учащиеся должны эффективно провести летние каникулы.
«Наряду с отдыхом они на каникулах должны уделять время и учебе», - подчеркнула замминистра.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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