Для отмены каникул никаких оснований нет - минобразования Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Для отмены каникул никаких оснований нет, и скорее, всего, мы не будем отнимать у детей право на отдых.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в отличие от прошлых лет, в этом году в связи с текущей ситуацией учащиеся должны эффективно провести летние каникулы.

«Наряду с отдыхом они на каникулах должны уделять время и учебе», - подчеркнула замминистра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)