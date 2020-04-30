Минобразования Азербайджана: В этом году планируются приемные экзамены в лицеи и гимназии

БАКУ /Trend/ - Каждый год прием в лицеи и гимназии Азербайджана проводится, в основном, в июне. В этом году также планируется проведение приемных экзаменов в лицеи и гимназии.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, просто в отличие от прежних лет в этом году необходимо будет изменить время их проведения: "Может быть, что даты проведения экзаменов будет перенесены. В соответствии с ситуацией безопасное проведение экзаменов - один из вопросов, стоящих на повестке дня".

Велиева также добавила, что согласно законодательству, детские сады находятся в ведении местных органов исполнительной власти: "Минобразования не осуществляет контроль над детсадами, поэтому вопросы, связанные с открытием детсадов, необходимо адресовать соответствующим структурам. Думаю, что открытие детсадов в сегодняшних условиях нецелесообразно".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)