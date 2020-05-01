БАКУ/Trend/ - В Азербайджане детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, предоставят жилплощадь.

Как передает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", которая обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, потерявшим родителей и лишившимся родительской опеки детям, которые относятся к малообеспеченной группе населения и нуждаются в социальной защите, будет предоставлена жилая площадь в установленном Жилищным кодексом Азербайджана порядке на основании арендного контракта.

Поправка был вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)