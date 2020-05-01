БАКУ/Trend/ - В Азербайджане запрещена реклама энергетиков во время детских передач.

Как передает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон "О рекламе", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, под запрет попадает обращение к несовершеннолетним в связи с употреблением энергетических напитков и прерывание детских программ (передач) рекламой данной продукции.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)