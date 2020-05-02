Борьба за вздох - спецрепортаж İTV из больницы, где лечат инфицированных коронавирусом (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана не должны расслабляться из-за смягчения режима карантина.
До настоящего момента в нашей стране зафиксированы 1854 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 1 365, умерли 25 человек, продолжается лечение 464 человек.
Как передает Trend, сотрудники İTV побывали в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом.
Trend представляет вашему вниманию данные кадры:
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