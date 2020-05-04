БАКУ/ Trend - Завершился тур видеособеседования очного этапа конкурса «Восхождение», который проходил с 10 апреля до 1 мая. Из допущенных к очному этапу 976 кандидатов 939 человек приняли участие в видеособеседовании.

Согласно правилам видеособеседования, кандидаты ответили на 3 вопроса из предложенных им 5 вопросов на свой выбор. Все кандидаты, загрузившие видео, соответствующее требованиям, будут приглашены на следующий этап.

Напомним, что конкурс «Восхождение» проводится среди граждан Азербайджанской Республики в возрасте 21-51 год с высшим образованием, обладающих двухлетним стажем в области управления. Конкурс состоит из 5 этапов – регистрация, онлайн-отбор, очный отбор, полуфинал и финал.

Отметим, что конкурс «Восхождение» учрежден согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному 26 июля с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высокими интеллектуальными данными и управленческими способностями, а также создания в стране резервного банка кадров.