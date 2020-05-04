БТА планирует онлайн-пополнение баланса BakıKart

БАКУ/Trend/ - После полного перехода на оплату проезда в бакинских автобусах посредством карты BakıKart будет возможно пополнять баланс на ней в режиме онлайн.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, в настоящее время в связи с этим ведутся работы:

"Мы планировали, что этот вопрос будет реализован после того, как все пассажирские автобусы столицы перейдут на карточную систему. В настоящее время продолжается работа по переходу автобусов на оплату картой".