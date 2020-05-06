Тело убитого казахстанскими пограничниками гражданина Азербайджана передано семье

БАКУ /Trend/ - Тело гражданина Азербайджана Гахрамана Ибрагимова передано его семье, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

"Шестого мая тело жителя Нефтчалинского района Ибрагимова Гахрамана Камиль оглу (1969 г.р.), доставленное пограничным сторожевым кораблем береговой охраны Государственной пограничной службы, было передано семье", - говорится в сообщении.

Ибрагимов погиб в результате применения оружия сотрудниками пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана во время задержания в Каспийском море 4 азербайджанских граждан 30 апреля текущего года.

(Текст: Кямаля Сеидова)