В регионах Азербайджана стартуют онлайн-собеседования для заключения с учителями бессрочных контрактов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана с седьмого мая стартуют поэтапные онлайн-интервью для заключения бессрочных контрактов с учителями, которые работают в общеобразовательных учреждениях на основе срочного контракта.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, в "личные кабинеты" кандидатов уже направлена соответствующая информация о дате и времени проведения собеседования.

С учетом обращений на "горячую линию" министерства в связи с созданием технических условий для участия в собеседованиях кандидатов из некоторых отдаленных регионов, местные органы образования примут соответствующие меры и обеспечат надлежащие условия. Ознакомившись с инструкцией, кандидаты до 00:0 седьмого мая должны подтвердить свое участие в интервью.

Отметим, что замминистра образования Махаббат Велиева накануне наблюдала за ходом онлайн-собеседований с учителями, которые работают в общеобразовательных учреждениях Баку на основе срочного контракта.

В них уже приняли участие порядка 250 кандидатов. В ходе процесса никаких технических проблем не возникло.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)