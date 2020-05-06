В Азербайджане вводятся новшества в связи с водительскими удостоверениями

БАКУ /Trend/ - Информацию о сроке действия водительского удостоверения в Азербайджане также можно получить пройдя регистрацию на портале myGov

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на "Электронное правительство", после регистрации на портале myGov пользователям направляются уведомления о сроке действия водительского удостоверения в следующих временных отрезках:

- за 60 дней до истечения срока действия;

- за 30 дней до истечения срока действия;

- за 10 дней до истечения срока действия;

- по истечении срока действия удостоверения.