В Азербайджане не будет проведено оценивание учеников по второму полугодию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не предусматривается оценивание учеников по второму полугодию 2019-2020 учебного года на уровне среднего образования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, проведение оценивания, известного среди учеников и преподавателей как малое (МСО) и большое (МБО) суммативное оценивание, не предусматривается.

"За основу итогового оценивания учеников будут взяты их оценки по первому полугодию, и на их основании будут выведены годовые оценки. Таким образом, ученик перейдет в следующий класс. Ученики, недовольные своими оценками, смогут обратиться в школы до начала учебного года, и улучшить свои результаты", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)