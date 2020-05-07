За прошлый месяц зарегистрировано рекордное количество обращений на «Детскую Горячую Линию» (ФОТО)

БАКУ/ Trend - «Детская Горячая Линия Азербайджана», созданная и функционирующая при поддержке ООО «Azercell Telekom», предоставила общественности статистику по результатам деятельности за апрель месяц. По данным организации, за указанный период текущего года на горячую линию поступило 756 звонков. Большинство поступивших обращений – 423 - были по вопросу образования. Среди остальных звонков на «Детскую Горячую Линию» зарегистрировано 98 обращений социального характера, 51– психологического, 44 – юридического, 66 - о здравоохранении и 74 обращения - по другим вопросам. В зависимости от характера вопроса, на горячую линию поступали и повторные звонки (91). По статистике, большинство звонков на горячую линию было совершено со стороны девочек – 425, число мальчиков, обратившихся в услугу, составило 326. Остальные 5 обращений поступили в форме смс, поэтому определить пол обратившихся не удалось. Примерно 85% обратившихся на «Детскую Горячую Линию» – лица старше 18 лет.

В период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), сотрудники «Детской Горячей Линии Азербайджана» продолжают работу из дома. Операторы принимают перенаправленные на мобильный номер звонки горячей линии (116111) в режиме 7/24. За месяц на мобильные номера центра поступило 712 звонков, 18 - на городские номера, 26 обращений же поступило в форме SMS.

Несмотря на продолжение карантинного режима, в апреле сотрудники центра навестили 6 семей. Во время встреч сотрудники познакомились с детьми этих семей, выслушали их проблемы, после чего в соответствующие органы были отправлены письма для предоставления незамедлительной помощи и дальнейшего исследования проблем. Начиная с 29 апреля, в рамках услуг «Детской Горячей Линии Азербайджана», частично восстановлено проведение частных консультаций и встреч с семьями, привлеченными к реабилитации.

За последний месяц, были также предприняты шаги по продвижению услуги в медиа. Сотрудники центра выступили на местных телеканалах и активно участвовали в просвещении общества в сфере защиты детских прав, полезного времяпровождения детей дома, проблем неуверенности в себе, также центром проведены онлайн трансляции в социальных сетях.

В целом, за первые 4 месяца 2020 года в «Детскую Горячую Линию Азербайджана» поступило 2069 звонков.

С дополнительной информацией о “Детской Горячей Линии” можно ознакомиться на сайте www.usaqxetti.az