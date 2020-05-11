Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем - 18-21, в Баку ночью - 9-11, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако на некоторых горных территориях днем ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Ночью и утром туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем - 21-26 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)