В Азербайджане обнародованы подробности в связи с экзаменами по языкам для абитуриентов
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обнародованы подробности в связи с экзаменами по языку обучения и иностранному языку для абитуриентов.
Как сообщает во вторник Trend, в правилах по приему студентов в вузы Азербайджана на 2020-2021 учебный год сказано, что абитуриенты, завершившие обучение в общеобразовательных школах в этом году, и результаты первого тура вступительных экзаменов у которых взяты на основании выпускного экзамена, в ряде случаев в определенные Государственным экзаменационным центром даты дополнительно сдают экзамен по одному или несколько предметам. В таком случае за каждый экзамен они должны внести плату.
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