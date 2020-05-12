БТА запустило в Баку очередной проект для повышения безопасности дорожного движения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На территории столицы продолжаются работы в направлении совершенствования организации дорожного движения, улучшения условий для передвижения транспорта и пешеходов.
Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), очередные работы по проекту специалистов Агентства начаты на улице Алияра Алиева.
В рамках проекта предусматривается проделать следующие работы:
круг перед Кешлинским рынком будет ликвидирован, вместо него будет создан транспортный "островок";
будут созданы новые парковочные "карманы";
с целью доведения уровня безопасности пешеходов до максимального, перед пешеходными переходами на их уровне будут созданы выступы;
для автомобилей, сворачивающих с улицы Алияра Алиева на улицу Тебриз, будет создана дополнительная левая полоса;
для повышения уровня обслуживания в пассажироперевозках, места автобусных остановок будут оптимизированы, установлены новые павильоны.
Будет также реорганизовано движение на одном из участков, в связи с которыми в Агентство поступают наибольшее количество жалоб, на пересечении улицы Алияра Алиева и проспекта Зии Буниятова. Таким образом, в рамках проекта на указанной территории будет создан новый транспортный островок.
Также, под мостом, известном как "Черметовский", будет организовано одностороннее движение, что повысит уровень безопасности дорожного движения.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)