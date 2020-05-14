В транспортных средствах регионов Азербайджана устанавливаются прозрачные перегородки

БАКУ/Trend/ - В автобусах и такси, курсирующих в Гяндже, Лянкяране, Товузе и в направлении Баку-Сумгайыт, устанавливаются прозрачные перегородки, сказала в четверг Trend завсектором по связям с общественностью Госслсужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в связи с этим перевозчикам было направлено официальное письменное обращение: «Первоначально они устанавливаются в транспортных средствах, функционирующих в регионах «оранжевой» зоны. Это автобусы, которые работают в Гяндже, Лянкяране и по маршруту Баку-Сумгайыт. Но процесс уже начался и в Товузе. Перевозчики проинформированы письменно, а лицам, занимающимся услугами такси, даны устные указания».

Она отметила, что на установку перегородок каких-либо лимитов и времени не установлено: «Потому что предприниматели понимают серьезность ситуации и стараются выполнять эти правила. Водителей такси контролируют сотрудники региональных филиалов Службы, чтобы перегородки в автомобилях были установлены своевременно».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)