В отдельных регионах Азербайджана прошли ливни, выпал град

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего утра на территории Азербайджана было преимущественно без осадков, однако вчера в отдельных местах Большого Кавказа шли кратковременные дожди, местами ливневого характера, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Гирдиманчае-Гаранохуре (Исмаиллы) выпало 48 мм (41% месячной нормы), в Кишчае (Шеки) - 34 мм, в Демирапаранчае (Габала) -17 мм, в Исмаиллы, Сарыбаше (Гах) - 5 мм, в Габале, Шамахы - 2 мм осадков.

Северо-западный ветер временами усиливался в Нафталане до 18 м/с, в Сальяне - до 16 м/с, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском морском районе - до 17 м/с. В Гирдиманчае-Гаранохуре выпал мелкий град.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19-21, в низменных районах - 22-31, в горных районах - до 19, в Нахчыванской АР - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )