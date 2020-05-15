С 18 мая разрешается работа всех ресторанов, кафе и объектов общепита на территории Азербайджана

БАКУ/Trend/ - С 00:00 часов 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе разрешается открытие всех кафе, ресторанов, чайханы и объектов общепита, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.