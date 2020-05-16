Прием граждан Азербайджана в центре Службы ASAN вновь будет осуществляться в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - С 18 мая прием граждан в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal снова будет осуществляться посредством онлайн-очереди.

Об этом как передает Trend, сказал начальник отдела связей с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

По его словам, записаться в очередь можно через мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. В то же время очереди можно занять через функциональный раздел «Онлайн-очередь» на веб-сайте www.asan.gov.az и через call-center 108.

Завотделом агентства еще раз призвал всех соблюдать правила личной гигиены, а также медицинские и профилактические меры в центрах, иметь минимальный контакт с другими людьми, соблюдать условия действующих профилактических мер.