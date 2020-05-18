В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе ликвидированы полицейские спецпосты

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе ликвидированы установленные в связи с карантинным режимом специальные полицейские посты, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, из-за отмены системы SMS-разрешений на выход граждан из дома в этих постах больше не осталось необходимости.

Но, несмотря на это, на указанных территориях полицейский контроль продолжается в местах с интенсивным движением: «На автобусных остановках, в парках и местах отдыха, в торговых объектах и местах по оказанию услуг, работа которых разрешена, некоторые ограничения еще остаются. Поэтому сотрудники полиции и служащие Внутренних войск МВД продолжат службу на этих территориях, контроль за соблюдением социальной дистанции, работой объектов в соответствии с установленными правилами».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)