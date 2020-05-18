Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти началась онлайн-защита выпускных работ

БАКУ/Trend - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) началась онлайн-защита выпускных работ.

Студенты пятого курса БВШН защищают дипломные работы, а магистранты Высшей Школы - диссертации в режиме онлайн. Процесс защиты осуществляется через онлайн-платформу MS Teams с участием членов Государственной итоговой аттестационной комиссии и Специализированного ученого совета.

Продолжается защита дипломных работ студентов факультетов нефтегазовой инженерии, химической инженерии и инженерии по автоматизации процессов, выполнивших все условия учебной программы 2019/2020 года и успешно прошедших аттестацию по всем преподаваемым предметам.

В то же время студенты 2 курса магистратуры факультета инженерии по автоматизации процессов, обучающиеся по специальности «Управление и информатика в технических системах» защищают свои диссертации онлайн.

Следует отметить, что студенты долго работали со своими научными руководителями над подготовкой диссертаций.

В заключение студенты ответили на вопросы профессоров и преподавателей.