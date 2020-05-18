Минобразования Азербайджана о деятельности Агентства по обеспечению качества в образовании

БАКУ/Trend/ - Для признания и нострификации специальности, полученной за рубежом, следует обратиться в Агентство по обеспечению качества в образовании.

Как сообщили в понедельник Trend в минобразования, прием заявлений осуществляется только в онлайн-режиме через портал www.tkta.edu.az.

Для оказания государственных услуг в направлении деятельности Агентства с 31 мая обращения будут приниматься по телефону 146-1, а также по электронной почте www.qebul@tkta.edu.az или info@tkta.edu.az.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)