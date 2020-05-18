Ибрагим Мамедов: По сравнению с другими странами в Азербайджане крайне мало случаев инфицирования

БАКУ /Trend/ - По сравнению с другими странами в Азербайджане зафиксировано крайне мало случаев инфицирования коронавирусом поскольку граждане следовали призывам государства.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в понедельник Trend.

По его словам, большинство граждан проявило дисциплинированность, и соблюдало правила карантина.

"В Азербайджане мало людей, не верящих в коронавирус, и не соблюдающих правила. Ввиду того, что граждане соблюдали требования и правила по сравнению с другими странами в Азербайджане зафиксировано крайне мало случаев инфицирования коронавирусом", - сказал Мамедов.

Он добавил, что вопрос проведения пресс-конференции с вылечившимися лицами следует обсуждать с самими людьми, Оперативный штаб не может принудить их к этому.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)