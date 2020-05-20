В этом году студенты не будут проходить итоговую аттестацию

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров внес изменения в "Содержание и правила организации бакалавриата основного (базового высшего) медицинского образования", передает Trend.

Согласно изменению, студенты, выполнившие все условия учебного плана, в том числе успешно прошедшие текущую аттестацию (аттестацию по предметам) считаются прошедшими итоговую аттестацию в соответствии с результатами, достигнутыми во время учебы (общий средний показатель успеваемости).

Для студентов, которые не согласны с результатами итоговой аттестации, организуется итоговый государственный экзамен.

По согласованию с министерством образования Азербайджана научный совет высшего учебного заведения может предъявить требование к обучающимся по определенным специальностям о выполнении дополнительной дипломной работы.

Отметим, что выполнившие все условия учебного плана, в том числе успешно прошедшие текущую аттестацию (аттестацию по предметам) допускались к итоговой государственной аттестации. Итоговая аттестация обязательна для всех студентов, срок ее подготовки и организации составляет 6 недель.

(Автор: Ильхама Исабалаева)