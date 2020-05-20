В этом году студенты не будут проходить итоговую аттестацию
БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров внес изменения в "Содержание и правила организации бакалавриата основного (базового высшего) медицинского образования", передает Trend.
Согласно изменению, студенты, выполнившие все условия учебного плана, в том числе успешно прошедшие текущую аттестацию (аттестацию по предметам) считаются прошедшими итоговую аттестацию в соответствии с результатами, достигнутыми во время учебы (общий средний показатель успеваемости).
Для студентов, которые не согласны с результатами итоговой аттестации, организуется итоговый государственный экзамен.
По согласованию с министерством образования Азербайджана научный совет высшего учебного заведения может предъявить требование к обучающимся по определенным специальностям о выполнении дополнительной дипломной работы.
Отметим, что выполнившие все условия учебного плана, в том числе успешно прошедшие текущую аттестацию (аттестацию по предметам) допускались к итоговой государственной аттестации. Итоговая аттестация обязательна для всех студентов, срок ее подготовки и организации составляет 6 недель.
(Автор: Ильхама Исабалаева)