В Азербайджане выпускники колледжей не будут сдавать два экзамена для получения диплома

БАКУ/Trend/ - Кабмин Азербайджана внес поправки в «Государственный стандарт и программу среднего специального образования», сообщает Trend.

Согласно решению, студентам, усвоившим учебную программу среднего специального образования (куррикулум), предоставляются профессиональная степень и диплом о завершении данной ступени обучения, и для получения диплома об окончании этой ступени промежуточный и государственный выпускной экзамен проводиться не будет.

Согласно другой поправке, учебная программа по среднему специальному образованию завершается государственной аттестацией учащихся.

Студенты, успешно выполнившие все условия учебного плана, в том числе прошедшие текущую аттестацию (по предметам), в соответствии с результатами обучения (общим средним показателем успеваемости) считаются прошедшими заключительную аттестацию.

Студенты, не согласные с результатами итоговой аттестации, выставленной им в соответствии с результатами, которых они добились в период обучения (общим средним показателем успеваемости), могут принять участие в последнем выпускном государственном экзамене по специальности.

Правила организации экзаменационных сессий, оценивания успеваемости студентов, проведения государственной регистрации установлены колледжами по согласованию с министерством образования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)