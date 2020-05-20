ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о деятельности после пандемии

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" раскрыло планы по поводу работы в постпандемический период.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО, ведомство готово выполнять любые требования с целью защиты здоровья граждан. После возобновления пассажироперевозок для защиты здоровья пассажиров и экипажей поездов будут даны особые указания.

"Есть вероятность того, что с целью соблюдения социальной дистанции, в связи с продажей мест в вагонах будут введены некоторые изменения в правилах пассажироперевозок. Такая практика уже рассматривается в некоторых странах. И ЗАО "Азербайджанские железные дороги" также готово принимать любые меры для защиты здоровья граждан", - сказали в ведомстве.

Отметим, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией COVİD-19, превентивных мер, принятых другими государствами, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения было принято решение о продлении особого режима карантина до 00:00 31 мая 2020 года. В связи с этим, за исключением грузоперевозок, остается в силе запрет на приьытие и отбытие с территории Азербайджана наземным и воздушным транспортом.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)