Минобразования Азербайджана: Вопросы текущего и промежуточного оценивания студентов I-III курсов будут определять вузы

БАКУ /Trend/ - В этом году текущее и промежуточное оценивание студентов I-III курсов будет проводиться в форме, установленной самим вузом.

Об этом сказал завсектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Яшар Омаров, сообщает в среду Trend.

По его словам, процесс будет проводиться с согласования с министерством.

Омаров сказал, что определенные предложения вузов и колледжей по оцениванию уже представлены в министерство образования: «Студенты набирают 50 баллов во время семестра, остальные 50 баллов - на экзамене. Вуз сам может поменять это соотношение, и оно может уменьшаться или увеличиваться».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)