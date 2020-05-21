TƏBİB: Лица, обратившиеся в связи с другими заболеваниями, не тестируются на коронавирус

БАКУ/Trend/ - Лица, обратившиеся в клиники в связи с другими заболеваниями, не тестируются на коронавирус, сказала в четверг Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Реване Алиева.

По ее словам, никаких требований по обязательному проведению тестов на коронавирус всем обратившимся в клинику нет: "Люди, как обычно, могут обращаться к врачам. Просто для входа в медучреждение есть особые правила, которые должны соблюдаться. Необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)