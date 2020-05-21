В Азербайджане будут запрещены некоторые виды полиэтиленовых пакетов
БАКУ/Trend/ - Документы по использованию полиэтиленовых пакетов готовы и вступят в силу после одобрения в госорганах.
По данным Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на брифинге, проведенном оперативным штабом при Кабинете министров.
По его словам, совместно с соответствующими структурами подготовлен график принятия мер, предусмотренных в этих документах.
Бабаев добавил, что продажа, импорт и производство пластиковых полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон в Азербайджане будет запрещена, а полиэтиленовые пакеты из пленки толще 15 микрон будут платными.
"Такая практика доказала свою эффективность во многих странах",- отметил он.
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