Для участия в экзамене по азербайджанскому языку регистрацию прошли свыше 235 абитуриентов

БАКУ/Trend/ - В этом году для участия в тестовом экзамене по азербайджанскому языку при поступлении в вузы и колледжи регистрацию прошли 236 абитуриентов, сообщает в пятницу Trend.

В это число вошли 157 абитуриентов, получивших удовлетворительную отметку в тестовом экзамене по азербайджанскому языку, проведенном в 2019 году, и допущенных в этом году к конкурсу без участия в этом экзамене.

Напомним, что выпускники секторов с преподаванием на других языках при поступлении в вузы и колледжи Азербайджана должны сдавать экзамен по азербайджанскому языку. Абитуриенты, успешно сдавшие этот экзамен в прошлом году, в этом году могут принимать участие в конкурсе без сдачи этого экзамена.

Напомним, что с 12 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начал прием в вузы и колледжи Азербайджана на 2020/2021 учебный год.

Прием заявление проводится по интернету до 5 июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)