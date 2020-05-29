В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 4 934 теста на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 29-е мая.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 289 603 теста.
Лента новостей
Открытие ряда объектов вовсе не связано с удовлетворительной эпидемиологической ситуацией - Рамин Байрамлы
Севиль Микаилова: Поэтапный план урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках переговоров является безальтернативным
В Азербайджане выявлено 230 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 103, скончались два человека – Оперативный штаб
В Азербайджане обнародована статистика в связи с экзаменом по азербайджанскому языку в рамках приема в вузы
Состоялся телефонный разговор между председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой
Турал Гянджалиев: Мы восстановим наши разрушенные кладбища, исторические, культурные и религиозные памятники
Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по стимулированию производства медикаментов
Азербайджан может поставлять углеводороды в Европу через территорию Украины – советник по экономическим вопросам
Таир Керимли: Цель государства - освободить Нагорный Карабах от оккупации и восстановить его инфраструктуру
Муса Гасымлы: Внимание, уделяемое решению проблем вынужденных переселенцев в Азербайджане, носит образцовый характер
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО)