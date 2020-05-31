AZAL вновь продлил срок возврата стоимости авиабилетов
БАКУ /Trend/ - В связи с продолжением пандемии коронавируса COVID-19, а также ввиду закрытия границ стран, в которые выполняет рейсы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и его дочерняя компания лоукостер Buta Airways, срок возврата полной стоимости авиабилетов продлен до первого июля, передает в воскресенье Trend со ссылкой на AZAL.
Согласно информации, в качестве альтернативы, пассажирам предлагаются ваучер, равный стоимости авиабилета, либо полный возврат денежных средств. Возврат денег будет осуществлен в течение 60 дней с даты возобновления деятельности авиакомпании.
(Текст: Турал Гараджаев. Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Письма граждан: Господин Президент, верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет развиваться еще более динамично
В Кашкадарье реализуется проект по производству дополнительно 61 тыс.тонн пропан-бутановой смеси в год
Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики