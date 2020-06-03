В Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 101, скончались пять человек – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 101, скончались пять человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при кабинете министров.

Согласно информации, скончались пять граждан 1954, 1955, 1956, 1973 и 1978 года рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 6 260 случаев инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 665, скончалось 76 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 519 человек, из которых состояние 61 пациента оценивается как тяжелое, 78 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 315 527 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)