Ибрагим Мамедов: Граждане могут закупить продукты на 48 часов

БАКУ /Trend/ - По необходимости режим карантина может быть ужесточен или смягчен.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, правительство не хочет вводить ограничения, так же как этого не хотят и граждане.

"Это может повлечь за собой серьезные экономические проблемы. Хорошо, что в Азербайджане не наблюдаются какие-либо экономические проблемы. Граждане могут закупать продукты на 48 часов. Ограничения вводятся для защиты здоровья граждан", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)