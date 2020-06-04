Жители Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района смогут выходить из дома по специальному разрешению

БАКУ /Trend/ - Жители городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района в выходные смогут выходить из дома или покидать место пребывания, позвонив на номер «102», сообщает в четверг Trend.

В своем обращении к гражданам премьер-министр Али Асадов сказал, что в связи с этим Оперативный штаб при Кабмине принял решение.

Выход жителей из дома допускается в следующих исключительных случаях:

- при возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья (неотложная медицинская помощь осуществляется только через службу скорой медицинской помощи);

- в связи с участием в похоронах близких родственников.

Отметим, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронском районе будут ужесточены правила карантинного режима

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)