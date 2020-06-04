TƏBİB прокомментировал слухи о выдаче поддельных справок о смерти от коронавируса
БАКУ/Trend/ - Распространяются слухи о выдаче поддельных справок о смерти от коронавируса.
Как сообщает в четверг Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
Он подчеркнул, что это полностью ложная информация.
"Мы расследовали эти данные. Согласно слухам, эти справки якобы выдаются работниками скорой медицинской помощи. Однако, следует учитывать, что диагностика COVİD-19 - не такая простая процедура", - уточнил Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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