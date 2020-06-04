ГЭЦ Азербайджана перенес запланированные на конец недели экзамены на следующую неделю

БАКУ/Trend/ - В соответствии с решением Государственного экзаменационного центра запланированные на конец недели экзамены были перенесены.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.