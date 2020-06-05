Некоторые отделения ООО «Азерпочт» временно работать не будут

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Кабмина от 4 июня 2020 года о дополнительных мерах, связанных с ужесточением особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района, работа некоторых почтовых отделений ООО «Азерпочт» при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, будет временно приостановлена, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Все почтовые отделения, расположенные на этих территориях, а также центры обслуживания «Шебеке» в городах Баку и Сумгайыт с 14:00 часов 5 июня до 08:00 часов 8 июня работать не будут.

Кроме Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, почтовые отделения других городов, районов, сел, а также центры обслуживания «Шебеке» в Джалилабаде, Загатале и Агдаше, будут работать по прежнему графику.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)