Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Общество 5 июня 2020 13:41 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами на полуострове возможен кратковременный дождь, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 24-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 50-60 процентов.

Завтра в ряде районов страны временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Утром местами туман и усиливающийся западный ветер.

Ночью - 15-20, днем - 27-32, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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