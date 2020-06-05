Минобразования Азербайджана будет контролировать оперативное решение жалоб по летней сессии

БАКУ/Trend/ - Министерство образования будет непосредственно контролировать проведение летней сессии в условиях справедливости и с учетом трудностей, вызванных сложившейся ситуацией, а также оперативное рассмотрение обращений и принятие решений по ним, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Было отмечено, что на основании предложений, поступивших от высших и среднеспециальных учебных заведений в связи с проведением летней экзаменационной сессии, Кабинет министров и министерство образования вынесли постановления, которые в силе и сейчас.

Полная отмена экзаменационной сессии была бы необоснованным и несправедливым шагом по отношению к десяткам тысяч студентов, которые за этот период принимали участие в дистанционном обучении, и к преподающим им учителям, а также может помешать признанию полученных кредитов, получению стипендий в следующем семестре и привести к другим нежелательным для студентов последствиям.

Наряду с этим, свыше 40 тысяч студентов-выпускников освобождены от государственного экзамена с учетом прежних академических показателей. Однако учитывается и то, что наряду с сотней тысяч студентов, которые приняли участие в организованном в марте-апреле дистанционном обучении и готовы к сессии, также есть и не принявшие в нем участие студенты. Именно поэтому, в августе-сентябре для этой группы будут организованы бесплатные краткие лекции. Для участия в них студенты должны обратиться в свои учебные заведения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)