В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился электронный прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей, трудящихся в государственных общеобразовательных заведениях министерства образования, на основании бессрочного контракта.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве образования, для участия в конкурсе прошли регистрацию 10 068 кандидатов, из которых 6 871 подтвердили свои заявки.

В настоящее время осуществляется процесс рассмотрения заявок. Результаты электронного перемещения учителей будет отправлены на личные страницы кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)