В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился электронный прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей, трудящихся в государственных общеобразовательных заведениях министерства образования, на основании бессрочного контракта.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве образования, для участия в конкурсе прошли регистрацию 10 068 кандидатов, из которых 6 871 подтвердили свои заявки.
В настоящее время осуществляется процесс рассмотрения заявок. Результаты электронного перемещения учителей будет отправлены на личные страницы кандидатов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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