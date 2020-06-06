Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове седьмого июня ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ветер умеренный северный, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 45-50 процентов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 18-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 27-29 градусов тепла.

На некоторых горных территориях страны завтра ожидаются грозы, пройдут кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)