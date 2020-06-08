На Бакинском бульваре установлены смотровые бинокли (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На Бакинском бульваре установлено четыре новых стационарных смотровых бинокля, которые позволят наблюдать за пейзажами на более дальних расстояниях. Приборы установлены на территории торгового центра Dəniz Mall.

Как сообщили в понедельник Trend в ТЦ, приблизительно два месяца наблюдать за пейзажами в смотровые бинокли можно будет бесплатно.

"Согласно мировой практике, использование данных устройств платное во всех странах. Однако с учетом того, что торговый центр открылся недавно, в течение некоторого времени они будут бесплатными. В настоящее время обсуждается размер платы за использование биноклей. Цена определится в ближайшее время", - сказали в ТЦ.

Напомним, что ТЦ Dəniz Mall заработал первого июня. Торговый центр, сооруженный в архитектурном стиле здания Сиднейского оперного театра, является крупнейшим в Азербайджане. Его площадь составляет 120 тысяч квадратных метров. Здесь расположены развлекательные центры, магазины, ресторан и кинотеатр.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)